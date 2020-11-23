الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بدائرة العياط

تصدر الشباب المشهد الانتخابي، لجولة الإعادة للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة مركزي "العياط والبدرشين"، بمحافظة الجيزة.وشهدت مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي، بمدينة البدرشين إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية 2020، وسط إجراءات احترازية ووقائية فرضتها أزمة فيروس كورونا، وشددت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المتشار لاشين إبراهيم.واصطف الشباب في صفوف أمام اللجان الانتخابية بالدائرة، من أجل المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية في ظل منافسة شرية بين أربع مرشحين لاختيار اثنين منهم، على المقعدين المخصصين للدائرة.وتضم دائرة البدرشين والعياط 625 ألف صوت انتخابي و75 مركزًا انتخابيًا و202 لجنة فرعية، ويتنافس بجولة الإعادة 4 مرشحين للفوز بمقعدين وهم عماد الدرجلي وحازم رياض عويان مرشحا حزب مستقبل وطن والمستقلين عماد إمام ومحمود الحنفي.