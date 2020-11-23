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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بمساعدة حفيدها وكرسي متحرك.. مسنة تصوت بـ«إعادة النواب» في سوهاج

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:16 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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اصرت سيدة مسنة تبلغ 84 عاما، النزول إلى مقر الانتخابات بمركز دار السلام بسوهاج للمشاركة في العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بمساعد حفيدها الصغير البالغ من العمر 12 عاما.

وعن عقيدة راسخة للسيدة بأهمية المشاركة في انتخابات النواب، قررت أن تؤدي دورها رغم الصعوبة في الحركتها، قبل أن يتدخل حد أفراد الأمن بتوفير كرسي متحرك لتوصيلها داخل لجنتها الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.

وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.

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