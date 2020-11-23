هدوء نسبي في «إعادة النواب» بلجان المدن ومتوسط بقرى الوادي الجديد

هدوء نسبي شهدته اللجان الانتخابية بدوائر محافظة الوادي الجديد في المدن، مع بداية اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، في الوقت الذي شهدت فيه لجان القرى تواجدًا ملحوظا مع بداية الانتخابات.واستمر تواجد مندوبي المرشحين أمام اللجان، لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم وتوزيع الكمامات الطبية عليهم أثناء دخولهم مقرات التصويت.وكثفت قوات الشرطة، من تواجدها أمام اللجان لتأمينها وفرض حالة من الهدوء، وتنظيم دخول الناخبينبدأت لجان محافظة الوادي الجديد الـ75، استقبال الناخبين من أبناء المحافظة، الساعة 9 صباحًا، اليوم الأثنين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020.وتضمنت الكشوف الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، 178315 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية في 60 مركزًا انتخابيًا بواقع 75 لجنة فرعية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.