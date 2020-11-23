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تقارير ومتابعات

لأول مرة.. اختيار مضيفات طيران من فاقدى السمع تحت شعار «رحلات الإنسانية»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
مضيفات طيران من
مضيفات طيران من فاقدى السمع
نور أيمن
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لأول مرة عاشت هاجر جمال ونورهان سعد رحلة طيران خاصة من القاهرة الي الخرطوم، وهما أول مضيفات طيران من فاقدي وضعاف السمع، حيث وقع عليهما الاختيار لخوض التجربة.

وقع الاختيار على نورهان سعد، وهي خريجة كلية التربية، وهاجر جمال طالبة في أكاديمية الفنون، لخوض تجربة العمل كأول مضيفات طيران من فاقدي وضعاف السمع في مصر بحسب مدونة سيدات مصر، حيث سافرتا على متن الطائرة كمضيفات طيران رسميات ضمن الفريق العامل على متن الطائرة.

وخاض الفتاتين الرحلة من مصر للعاصمة السودانية الخرطوم تحت عنوان «رحلة الإنسانية رقم ٢»، وتدربتا علي الرحلة مع طاقم المضيفات الأساسي الخاص بشركة بدر للطيران الراعي الاستراتيجي لتنفيذ مبادرات رحلة الإنسانية.

كان الهدف من تلك الرحلة هو تذكير دول العالم والشرق الأوسط بحقوق فاقدي وضعاف السمع بالعمل في أماكن غير مسبوقة وغير اعتيادية بسبب فقدهم للسمع.

ولعب الفتاتين دور كبير أثناء الرحلة، حيث قامتا بالترحيب من نوع آخر يحدث لأول مرة على خطوط الطيران بأغنية حلوة يابلدي بلغة الإشارة.

جدير بالذكر أن الرحلات الانسانية هي مبادرة أسسها السفير رضا عبد العزيز، المدير الإقليمي للمركز الدولي، والمنسقة الدولية لها هي الدكتورة سمر عبد العزيز.

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