«أكشنار»: أردوغان سبب المشاكل التي تعصف بتركيا

علقت ميرال أكشنار المعروفة بالمرأة الحديدية، رئيسة حزب الخير التركي المعارض، على تصريحات بولنت أرينتش مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي طالب فيها بالإفراج عن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا، قائلًا: "إن كل ما يحدث يظهر أن تركيا تتجه نحو طريق آخر غير الطريق الصحيح، والمتحكم في هذا هو السيد أردوغان".وأضافت أكشنار: "أتساءل ولدي فضول حول ماذا سيقول السيد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، رئيس حزب الوطن اليساري دوغو برينجك"، وفقًا لما أفاده موقع تركيا الآن.يذكر أن أردوغان هاجم مستشاره الرئاسي بولنت أرينتش، بعد دعوته الحكومة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، مثل الناشط الحقوقي، عثمان كافالا، وزعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.