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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بعد مد المهلة.. آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:22 ص
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني
عمرو المزيدي
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أعلنت وزارة الداخلية عن مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى لتنتهي في 31 ديسمبر 2020، تيسيرًا على المواطنين.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة «مرور مصر»، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها «ذات الملصق إلكترونىي»، وكذا استلام الملصق وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى:
- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg.
- اختيار خدمات المركبات
- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.
- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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