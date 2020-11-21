«طباخ بدرجة راهب».. هكذا قدس الكوريون الطعام

«نزهة القلوب في لذة المأكول والمشروب».. هكذا تغزل الشاعر موسى بن عبدالله الدهمراوي في شعره والذي تضمن 380 بيتًا في الطعام.ويعتبر الطعام، من الأشياء التى تساهم فى زيادة هرمون السعادة، لذلك نقدم لكم "حكاية مطبخ" فى العالم، مع رصد أشهر أكلاته.«المطبخ الكورى».. يعد واحدًا من المطابخ المهمة في آسيا، والذى يحظى بالكثير من الاهتمام الدولى.«الكرنب المخلل».. أشهر اكلات المطبخ الكورىعادة ما تُقدم أطباق المقبلات والأطباق الرئيسية والحلوى على الطاولة دفعة واحدة لا بالتدريج، كما يتمتع هذا المطبخ بكثير من أطباق المقبلات أو المازة أو الأطباق الجانبية التي يطلق عليها اسم "ألبانتشان"؛ ومنها طبق الكيمتشي المعروف "ملفوف مخمر وحار".«طباخ بدرجة راهب».. هكذا يقدس الكوريين الطعاميهتم الشعب الكورى بالطعام، حيث تعتبر مهنة "الشيف" من المهن المرموقة، حيث إنها تتشابه فى مكانتها بالرهبان، فقديمًا أصبح الطباخون رهبانًا في المعابد البوذية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.«بولجوجي».. من أفضل 50 أكلة فى العالميعد واحدًا من أشهر أكلات المطبخ الكوري واحتل المركز ال23 في قائمة أفضل 50 طبقا التي أجرتها شبكة cnn الإخبارية وهذا الطبق يعتمد على اللحم بشكل كبير.«الأرز بالبصل الأخضر».. أشهر وجبات الأعياديعطي الشعب الكوري الكثير من الاهتمام لوجبات الأعياد، والمناسبات الخاصة؛ حيث يُقبلون على تقديم "الأرز" مع الحساء وتزيينه بطريقة جذابة عن طريق إضافة البصل الأخضر، لتغدو وجبة مميّزة ومختلفة الألوان، فيما يرافقه الكيمتشي، احتفالًا بالأصول، والعراقة لبني جنسهم.