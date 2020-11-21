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تقارير ومتابعات

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:20 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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يرغب عدد كبير من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية في معرفة طريقة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي، وهو معاش أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي كنوع من الأمان للمسنين الذين ليس لديهم عائدًا ماديًا من أية وظيفة، والأسر الفقيرة الذين ليس لديهم دخل ثابت أو معاش من أي جهة، وفقا لشروط وضعتها الوزارة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية لمن يوجد ضمن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية حيث تقوم بصرف مساعدات نقدية لما يقرب من 3.6 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لتخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

يمكن للمواطن الدخول عبر الرابط الآتي لمعرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي وهو: https://tk.moss.gov.eg/

- يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

- وسوف يتم نقل المستعلم من الموقع إلى صفحة أخرى بها البيانات.

- وفي نهاية البحث يظهر له البيانات التي تريدها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 


حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة وهى:

- بالنسبة لمعاش تكافل، لابد أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، كما يضم معاش تكافل أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

- بالنسبة للمسنين أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، وكذلك يضم المعاش الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل نظرًا لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو ما شابه ذلك، إضافة إلى الشخض المريض بمرض مزمن ولا يمتلك قطعة أرض، ولا يمتلك حيازة أرض أو سيارة أو خلاف ذلك، أو حتى تحويلات نقدية من أية جهة، ولا يحصل كذلك على معاش من أى مكان.

الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة 

اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المستندات للتقديم في معاش تكافل وكرامة وهي: 

-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للزوجين، ويشترط أن تكون سارية.

-شهادات ميلاد الأبناء إلكترونية.

-صورة من قسيمة الزواج.

-وتقدم صورة من قسيمة الطلاق في حالة الانفصال أو شهادة وفاة في حالة الموت أحد الزوجين.

-تقديم 3 إيصالات كهرباء لآخر ثلاثة شهور قبل موعد التقديم مباشرة.

-وبالنسبة للعاجزين أو المعاقين لابد من فحص طبي من القومسيون الطبي.

-يقدم بحث اجتماعي للوحدة المحلية التابع لها الشخص ببيان حالة الأسرة والأبوين.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

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