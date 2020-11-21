«سعفان»: الرئيس طلب تقريرًا عن مشاكل الصيادين

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب تقريرًا مفصلًا عن المشاكل التي تواجه الصيادين، والبدء في إطلاق وتفعيل مبادرة "صيادي مصر"، مؤكدًا أن الرئيس وجه بتوفير تأمين اجتماعي لهم وربطهم بوزارة القوي العاملة وتسهيل متطلباتهم وحل جميع مشكلاتهم.وأضاف وزير القوي العاملة، أنه سيتم قريبًا فصل البحر الأحمر عن هيئة الثروة السمكية بالسويس، وإنشاء هيئة مستقلة للصيادين، توفيرًا للوقت والجهد.وأوضح الوزير خلال لقائه بالصيادين تأكيد رئيس الجمهورية على اهتمامه بالصيادين ومشاكلهم والعمل على حلها، من خلال مبادرات رئاسية جديدة بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة البحر الأحمر وتأتي المحافظات الأخرى تباعًا.وأضاف وزير القوى العاملة، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالصيادين وتوفير الدعم الصحي والاجتماعي الكامل لهم بتوجيهات رئاسية، مؤكدًا أن هناك منحًا مالية سيتم صرفها للعاملين بقطاع الصيد.واستمع الدكتور خالد سعفان وزير القوي العاملة؛ لمشاكل الصيادين بمدينة الغردقة، للوقوف على مشاكلهم، والإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية "صيادي مصر".