مقتل وإصابة 4 عناصر أمن في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

لقي أحد رجال الأمن الأفغاني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة في العاصمة كابول.وذكرت الشرطة الأفغانية أن عبوة أخرى مماثلة انفجرت في نفس الوقت تقريبا في منطقة أخرى من المدينة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين في منطقتي أرزان قيمات، وشهيل سوتون في كابول.وأوضحت أن الانفجار الذي وقع في أرزان قيمات أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة ثلاثة آخرين، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد نتيجة التفجير الثاني.. هذا ولم تعلن أية جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجيرين.