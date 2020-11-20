انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المُنهار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المنهار، والذي احتجز تحت الأنقاض منذ صباح اليوم، مما أسفر عن وفاته.كان قد تم انتشال سيدة من أسفل عقار الجمرك المنهار، حيث تم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن لقي نجلاها مصرعهما، حيث تبين وفاة طفلين شقيقين 6، 7 سنوات جراء الانهيار اليوم، بعد أن تعرضت المحافظة لأمطار غزيرة بالتزامن مع نوة المكنسة.وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، وذلك بحضور اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار حتى سقف الدور الأرضي.وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، موجها جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.