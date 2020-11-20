إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى الخليل

أصيب طفل فلسطينى، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط مدينة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلًا عن مصادر أهلية، بأن طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا أصيب بعيار مطاطي فى الفخذ، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.