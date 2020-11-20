طرح البوستر النهائي لمسلسل «ضربة معلم» لـ محمد رجب

طرحت شركة سينرجي البوستر النهائي لمسلسل «ضربة معلم» بطولة النجم محمد رجب، المقرر عرضه غدًا السبت على فضائية CBC.وظهر على البوستر جميع أبطال العمل، وعلى رأسهم محمد رجب الذي ارتدى الملابس الصعيدية وهو جالس على كرسي والجميع بجواره.المسلسل بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم، دعاء رجب، محمد الصاوي، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.