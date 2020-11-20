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محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إشعياء يسيم كاهنا بطهطا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
الأنبا إشعياء
الأنبا إشعياء
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة، صلاة القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعنيبس.

وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، وسيم خلال القداس الشماس روماني بشاي رزقين، كاهنًا للكنيسة ذاتها باسم القس ميخائيل.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت في وقت سابق لها، تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة، في وقت سابق إنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى،و أنه تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020، استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية.

وأوضح أنه تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية، صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

وتابع أنه يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25%، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.

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