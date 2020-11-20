طالب يشنق نفسه بالمعادى بسبب انفصال والديه

اقدم طالب علي الانتحار بمنطقة المعادي عقب انفصال والديه.تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي، إخطارا من الأهالي يفيد بانتحار طالب شنقا بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة دجلة المعادي.وبانتقال رجال المباحث واجراء التحريات تبين أن الطالب يعاني من مشاكل نفسية بسبب انفصال والدته ووالدته وأنه يرغب في الإقامة مع والده عقب الانفصال لكن الأب رفض إقامته معه.وأكدت التحريات أن الطالب أقدم على الانتحار عقب مروره بضائقة نفسية وأنه كان يردد أن والده لا يرغب في وجوده.تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.