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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوة أممية لضم معرقلى السلام فى ليبيا لـ«قائمة سوداء»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:24 ص
ليبيا
ليبيا
وكالات
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دعت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، مجلس الأمن الدولي إلى إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في ليبيا على قائمة سوداء تقرها الأمم المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت: "هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر، أدعوكم لاستخدامها".

وذكرت أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على صعيد وقف إطلاق النار، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.

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