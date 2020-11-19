«المدينة الساحرة».. أبز معالم العاصمة الإدارية الجديدة

1. مسجد الفتاح العليم

2. كاتدرائية ميلاد المسيح

3- البرج الأيقوفي.. أطول برج في أفريقيا

4- محطة كهرباء العاصمة الإدارية:

5. مشروع تنفيذ القطار الكهرباى السلام - العاصمة الإدارية - العاشر

6- مشروع إنشاء قطار معلق

7. مشروع الحدائق المركزية "كابيتال برك"

8. مشروع مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

9. مدينة المعرفة

10- الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

11- إنشاء الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية:

تقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي، ويعتبر موقعها أهم ما يميزها، حيث تبعد 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.وتتضمن المدينة عددا من المعالم المميزة نستعرضها في هذا التقرير.واحد من أكبر المساجد حول العالم، ويقع على الطريق الدائري الأوسط، ويسع 17.000 مصلي، وتبلغ المساحة الإجمالية له 106 فدان وطوله 3.150 متر، يبلغ عدد المآذن:4 على الطراز الفاطمي بطول 95 متر (31 دور)، يبلغ عدد القباب: 21 قبة.واحدة من أكبر الكنائس بالعام، تتميز بطرازها المعماري المميز، وتم افتتاح المسجد والكنيسة العام الماضي، كما أنهما يعكسان معا ترميزا للقوى الناعمة المصرية.تشهد العاصمة الإدارية استمرار بناء وتنفيذ البرج الأيقوفي بارتفاع 385.8 متر، وتم تصميمه على غرار "المسلة الفرعونية" المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وينفذ ضمن أعمال المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ويحتوي على العديد من الوحدات التجارية والخدمية والمكاتب الإدارية وفندق فاخر، وسيتم الانتهاء منه في 2022.تم إنشاؤها عام 2016 وافتتاح المرحلة الأولى في أوائل شهر مارس، وانتهى تنفيذها بالكامل في مايو 2018، وتقع على مساحة 175 فدانا على بعد 42 كيلو من القطامية بطريق العين السخنة، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة نحو 2 مليار يورو ضمن اتفاق بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات.تعتبر المحطة الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط التي يتم إنشاؤها منطقة جبلية بعيدا عن المياه، كما هو معتاد في محطات الكهرباء.وتعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، على عكس محطتي البرلس وبني سويف اللتان تعملان بنظام التبريد المائي.وتوفر نحو 400 مليون دولار سنويا قيمة وقودها، وتضم 8 وحدات غازية تعمل بطراز «إتش كلاس» كأحدث تكنولوجيا فى الوحدات الغازية على مستوى العام، وهو النظام الذى يتميز بكفاءة إنتاجية بمعدل 65% وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العام.يوجد بالمحطة 3 موديول يضم كل منها 2 وحدة غازية تعمل بالغاز الطبيعى، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت.تتمتع بوجود 4 وحدات البخارية بالمحطة مقابل 8 وحدات غازية، وتم عمل الاختبارات لكافة الوحدات البخارية والغازية.يوجد بها مبنى تحكم بأحدث التقنيات العالمية على يمين وحدات التوليد بالمحطة، ويوجد ما يقرب من 8 شاشات حديثة تعمل منهم شاشتان فقط الخاصتان بالوحدة الأولى الغازية، التي تم تشغيلها لعرض استقرار عمل الوحدة وضخ الوقود لها.- تم الانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو المصاحب لأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربافى السلام العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان؛ وتم تكثيف الجهود لإنهاء المحطات الستة، فكانت نسبة الإنجاز 16.5 من أصل جملة المشروع، تتمثل أهمية المشروع فى كونه يساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بكل من العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية وخدمات المستثمرين.- بالإضافة إلى أنه فإنه يساعد على زيادة النمو والتطور الصناعى، والسكنى، والتجارى وذلك من خلال النهوض بمنظومة النقل الجماعى، يبلغ طول مسار القطار الكهربائى 70 كم، كما يشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، وتشمل منطقة العمل بالمشروع نفسه عدد 6 كبارى، و2 نفق للقطار الكهربائي، وأخيرا عدد 4 كبارى سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي الشروق والمستقبل.بدأت شركتي اوراسكوم المصرية وبومباردية الكندية منذ أيام- مايو 2020 التنفيذ الفعلي لمونوريل القطار المعلق، الذي سيكون الأول من نوعه في مصر.- دشنت الحكومة صباح الخميس الموافق ٧ مايو ٢٠٢٠ شركة مساهمة جديدة لإدارة مشروعاتها الجديدة المتمثلة في القطارات ذات الجر الكهربافي من ضمنها مونوريل القاهرة ومونوريل الجيزة وقطار العاشر وأي قطار جر كهرباي سيتم تنفيذه مستقبلا كمشروع مونوريل الإسكندرية ومترو أبو قير وقطار العين السخنة - العلمين، وهذه الشركة غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السكي بالجر الكهربائي، وتم تدشينها تحت اسم "الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السكي بالجر الكهربائي.- المشروع سوف يتم تصميمه بطول IO كم وبمساحة قدرها ألف فدان؛ الأمر الذى سيجعلها من أكبر الحدائق حول العام، الحدائق نفسها سوف يتم تقسيمها - من الغرب إلى الشرق - إلى 3 قطاعات تخطيطية متكاملة، لكل منها طابع بصرى وشخصية عمرانية مميزة.جار تنفيذها جنوب العاصمة الإدارية الجديدة بجوار وزارة الدفاع الجديدة وتشمل:مبافي الرماية، منطقة الفنادق، منطقة تجارية، منطقة رياضية، ومنطقة ترفيهية. بالإضافة إلى عدد2مسجد (100مصلي و500 مصلي) ومبني للظباط ومبني للجنود ومخازن ومبني للقيادة إلى جانب مدينة مصر الاوليمبية توجد المدينة الرياضية الجاري تنفيذها في شمال العاصمة الجديدة بجوار الحي الثالث.تعتبر مدينة المعرفة من المشوعات التنموية الثقافية، حيث سوف تعتمد تكنولوجيا المعلومات المتطورة في جميع قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو تصميمات المنشآت، كما تعتمد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وكذلك معالجة المياه واستعمالها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.الحى الحكومى أو حى الوزارات الذى يضم مبنى مجلس الوزراء و34 مبنى وزاريا بجانب عدد من المبانى الأخرى مثل الرقابة الإدارية ومصلحة الجوازات وغيرها، حيث وصلت نسبة التنفيذ لكامل المبانى لـ 7.70 ويجرى حاليا أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمبان يقع مشروع الحى الحكومى على مساحة 360 فدانا بما يعادل 1.5 مليون متر مربع تشغل المنشآت منها 60 فدانا بما يعادل 250 ألف متر مربع بنسبة بنائية 20% والباقى مسحطات خضراء وطرق ويشمل المشروع IO مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية مسطح 430 ألف متر وهى التى تسمى ساحة الشعب وهى عبارة عن ميدان كبير يضم نوافير ومسحطات خضراء لتعطى شكلا جماليا للحي.أول جامعة أجنبية في العاصمة الجديدة صدر قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الجديدة باسم "الجامعات الكندية في مصر" أول جامعة أجنبية في العاصمة الجديدة هي الفرع الدولي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية تحتوي الجامعة على عدة خدمات مثل: ملاعب لكرة القدم وكرة السلة والتنس على الطراز الأوروبي على مساحة 30 فدان.