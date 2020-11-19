مساعد وزير الخارجية الأمريكى يبحث التعاون الأمنى مع البحرين

عقد مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، كلارك كوبر، اليوم الخميس، عدة لقاءات مع مسئولين بحرينيين في العاصمة المنامة، حيث اجتمع مع كل من: وزير شئون الدفاع بالمملكة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين.وشدد وزير الداخلية البحريني، على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، خاصة فى المجال الأمني، مؤكدًا أن البحرين ماضية قدمًا فى تعزيز النهج الديمقراطي والحضاري، الذي أرسى قواعده عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليف.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وأوجه تعزيز التعاون الأمنى، بما يخدم مصالح البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.في سياق متصل؛ تفقد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية والعسكرية والوفد المرافق، المعرض الذي أقيم على هامش الزيارة، وتضمن نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي استخدمتها الجماعات الإرهابية،وتم ضبطها خلال الفترة من 2011 وحتى الآن، من بينها ذخائر وقنابل يدوية وعبوات متفجرة، بالإضافة إلى المواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابية، ويستهدفون بها حياة رجال الشرطة.