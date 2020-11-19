هبوط حاد لبورصة قطر بنهاية الأسبوع بنسبة 1.37%

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.37% ، خاسرًا 140.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10107.65 نقطة.وبلغ حجم التداول 160 مليون سهم بقيمة 421.7 مليون ريال عبر تنفيذ 9463 صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، فيما استقر سهم واحد.وكشفت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.كما أعلنت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.