باكستان: مقتل وإصابة 3 جنود في هجوم على نقطة أمنية

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر جراء إطلاق نار على نقطة أمنية بمنطقة جنوب وزيرستان غربي البلاد.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن مسلحين فتحوا النار على نقطة أمنية صباح اليوم، وأن قوات الأمن ردت سريعًا على الهجوم، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر جراء تبادل إطلاق النار.وأوضحت الشبكة أن قوات الأمن أطلقت عملية تطهير في المنطقة في أعقاب الهجوم.