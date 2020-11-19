«أوشا» تدرب الرجال على الألعاب القتالية: «لا ألتفت للمتنمرين»

"المرأة الحديدية"، لقب حصلت عليه نورا الشهيرة بـ"أوشا"، ٢٩ عامًا، بعد أن احترفت الملاكمة والكونج فو، وبالرغم من كونها أنثى وأمًا، إلا أنها استطاعت أن تحصل على بطولة الجمهورية وزن 48 و51، و52 في الكونج فو.تقول نورا، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها استطاعت أن تحقق الكثير من المراكز المتقدمة في الكيك بوكسينج أيضا، وحصلت على المركز الأول جمهوريا بالكيك بوكسينج وزن 51، وانضمت إلى منتخب مصر، وحصلت على لقب الثاني عالميا برياضة كيك بوكسينج في جزيرة مالطة.وتابعت: "واجهت سيلًا من الانتقادات لكوني أفقد أنوثتي كما يدعي البعض، لكني لم أستسلم لهذا الأمر، واستمررت في ممارسة الرياضة حتى عام 2020 من خلال الكونج فو والملاكمة، متحدية كل الحديث المتنمر وغير السوى عن المرأة واهتماماتها".واستكملت أنها في عام 2011 حصلت على الكثير من الدورات التدريبية، وبدأت في تدريب الشباب، وتصنف بأنها من أفضل المدربات، وأكدت أنه بذلك يمكن للمرأة أن تعلم الرجل ألعاب القوة.وأضافت: "الناس لما بتشوفني واقفة بالحجاب بدرب شباب بيتفاجئوا وده هدفي إن الست المصرية ممكن تبقى".وتابعت أن الفتاة لا تختلف في شيء عن الرجل داخل اللعبة، وهذا ما جعلها تستمر في الوصول للأعلى بتلك الرياضة، كما أنها بتلك الرياضة تسعى لرسم صورة مختلفة وجديدة للمرأة المحجبة التي تتسم بالجرأة والقوة، بالرغم من وصف بعض الأعمال الدرامية لها كنموذج ضعيف، متمنية أن تنتشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع حتى يتمكنوا من الشعور بالثقة بالنفس والصحة.وعلقت: "علموا أولادكم أن الرياضة أمان نفسي وبدني، فلا يوجد جسد رياضي غير مستقر صحيًا ونفسيًا".