مرسى مطروح.. جولة داخل مدينة «شهر العسل» للعرائس



«مرسى مطروح».. تلك المدينة الساحرة الخلابة، التي تحمل طابع جذاب للكثير من السياح، بفضل شواطئها وبحرها الصافي.



يمتاز مناخ مرسى مطروح بالخلو من عوامل الرطوبة والتعرق واعتداله بفصل الصيف مع ارتفاع فى درجة الحرارة وانخفاضه في فصل الشتاء وقلة هطول الأمطار.



تنتشر فى مدينة مرسى مطروح الكثير من الأماكن السياحية والمزارات التي يجب زيارتها عند الذهاب بهذه المدينة الساحرة.

معبد رمسيس الثاني



«معبد رمسيس الثاني»

يعتبر معبد رمسيس الثانى من الأماكن السياحية بمدينة مرسى مطروح، حيث تم اكتشاف معبد رمسيس الثاني بواسطة لبيب حبش عام 1942 ويضم معبد رمسيس الثاني بقايا آثار ومعبد علية نقوش غائرة باللغة الهيروغليفية باسم الملك رمسيس الثاني.



حمامات كلوباترا

«حمامات كلوباترا»

هي صخرة معروفة باسم بصخرة كليوباترا فهي من أهم مزارات المدينة السياحية حيث يوجد الحمام الخاص بالملكة كليوباترا وهو حمام وسط المياه يصل الناس إلى داخله عن طريق مجموعة من الصخور وتدخل الحمام المياه من كل ناحية.



شاطئ عجيبة

«شاطئ عجيبة»

يعد شاطئ عجيبة من أكثر الشواطئ شهرة بمدينة مرسى مطروح، يتميز بمياهه الزرقاء الصافية حيث يوجد هذا الشاطئ أمام صخرة عملاقة.

سوق ليبيا

«سوق ليبيا»

من الأسواق الأكثر شهرة فى مرسى مطروح، سوق ليبيا، حيث ينتشر "محامص" اللب الأبيض والذى يميز السوق ومرسى مطروح بأكملها.



كما تجد به جميع انواع الاعشاب البدوية والأعشاب التي تستخدم للعلاجات المختلفة وتجد الزيتون البدوي الممتاز بأنواعه المميزة هناك وتجد زيت الزيتون الأصلي والتي تشتهر به مرسى مطروح وهو سوق متكامل يمكنك التمتع بالتجول فيه وشراء العبايات البدوية ذات التصميمات العربية.

كهف الملح

«كهف الملح»



يوجد الكهف فى القرية البدوية على بعد سبعة كيلومترات من غرب المدينة واشتهر هذا الكهف بالملح الذي يساعد على إخراج الطاقة السلبية وإحلال الطاقة الإيجابية مكانها.



كما يستخدم لعلاج كثير من الأمراض كالتهاب الجيوب الأنفية وحساسية الربو وبعض الأمراض الجلدية.



شاطئ الغرام