رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الانتهاء من لائحة «الشيوخ» بإقرار 300 مادة.. وعرضها على الجلسة العامة 29 نوفمبر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:37 م
المستشار محمود إسماعيل،
المستشار محمود إسماعيل،
كريمة أبوزيد - السيد السعدنى
طباعة
أقرت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ اختصاصات المجلس بشكل نهائى فى ٣٠٠ مادة، خلال اجتماعها، مساء أمس الأول، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وناقشت اللجنة جميع المواد التى جرى تأجيلها من قبل، ومنها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ فى الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية، على تعرض المسودة النهائية للتصويت فى الجلسة العامة يوم ٢٩ نوفمبر.
من جهته، قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ، وفقًا للمادة ٢٤٨ و٢٤٩ من الدستور المصرى، وإيضاح مصطلحات توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع، وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.
وأكد عدم وجود أى تضارب فى الاختصاصات بين مجلسى الشيوخ والنواب، لافتًا إلى وجود علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تمت مراعاته فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ووفقًا للصياغة النهائية، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، وكذلك دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
كما يختص المجلس بدعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. كما نصت اللائحة على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور، إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

موضوعات متعلقة

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

«فايزر» تعلن ارتفاع فاعلية لقاح كورونا لـ95%

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن تصريحات آمنة نصير عن «زواج المسلمة من غير المسلم»

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. لقاء مفتوح مع نورا ناجي بمكتبة مصر الجديدة

في جنازة أسمهان وحرمانها من الأمومة.. 5 مواقف أبكت تحية كاريوكا

«قلده رغم إدانته لأفلامه».. أحمد خالد توفيق ينتحل شخصية يوسف شاهين

سر منع تدريس كتاب «النبي» لجبران خليل جبران بالجامعة الأمريكية