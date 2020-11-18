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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الصور الأولى للشاب المنتحر من أعلى كوبرى الساحل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:38 م
الشاب المنتحر
الشاب المنتحر
ندى حمدي
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حصلت «الدستور» على صور شاب ألقى نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري الساحل، وتكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة الشاب المنتحر، بينما تجرى التحريات حول سبب انتحاره.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بإلقاء شاب نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري الساحل فى إمبابة. انتقلت قوات الحماية إلى المجني عليه، حيث تم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري مدعمة بـ"لنشات" وضفادع بشرية بحثا عن جثة الشاب التي ابتلعتها مياه النيل في لحظات قليلة.

وأفادت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، أن الشاب يدعى «حازم.م»، من منطقة إمبابة، ويتولى فريق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، مناقشة أسرة الشاب وأصدقائه للوقوف على حالته النفسية وبيان الدافع وراء انتحاره، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن جثة الشاب لانتشالها من نهر النيل.
الصور الأولى للشاب المنتحر من أعلى كوبرى الساحل
الصور الأولى للشاب المنتحر من أعلى كوبرى الساحل
الشاب المنتحر
الصور الأولى للشاب المنتحر من أعلى كوبرى الساحل
الصور الأولى للشاب المنتحر من أعلى كوبرى الساحل
الشاب المنتحر

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