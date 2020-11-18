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حوادث

حجز صاحب مصنع خمور مغشوشة في بدر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:44 م
حجز صاحب مصنع
حجز صاحب مصنع
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حجز صاحب مصنع مطهرات عثر بداخله على 5600 زجاجة كحول مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص في مدينة بدر لحين وصول التحريات، وأمرت النيابة بمصادرة المضبوطات والتحفظ عليها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مدير مسئول عن مصنع مطهرات، بدون ترخيص، لإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المواد المطهرة كحول طبي مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المصنع على 5600 زجاجة كحول إيلي، جل مطهر مختلفة الأحجام والأشكال، 600 لتر مياه مقطرة، 1200 لتر جل، 1280 لتر مادة خام كحول مستورد، 100 عبوة فارغة معدة للتعبئة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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