في ظل الظروف الراهنة للبلاد عقب ارتفاع منحنى الإصابات بفيرس كورونا المستجد كوفيد 19 واستمرار العام الدارسي 2020 – 2021 بالضوابط الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم "نظام الفصل المقلوب" من خلال إطلاق منصات إلكترونية وقنوات تعليمية والذي يجمع بين التعليم التقليدى والتعليم عن بعد، في التقرير التالي يستعرض الدستور موقع وزارة التربية والتعليم .. رابط متابعة غياب الطالب بالرقم القومي.

موقع وزارة التربية والتعليم .. رابط متابعة غياب الطالب بالرقم القومي

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكتروني مخصص لمتابعة أولياء الأمور غياب أبنائهم يوميا ومعرفة نسب الغياب المسموح من خلال هذا الرابط ( من هنا )، بها وفقا لنظام التعليم عن بعد والذي يسمح بحضور الطلاب 30 % أو 40 % لطرح الأسئلة والملاحظات على مدرسين المادة عقب متابعة دروسهم من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية التي أطلقتها الوزارة ضمانا لاستمرار العملية التعليمة حتى في ظل المخاوف بتعطيل الدراسة إثر اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته الملايين من سكان كوكب الأرض ولم يكتشف له علاج حتى الآن منذ انتشاره في الصين أوائل عام 2020 .

خطوات متابعة غياب الطلاب عبر الموقع الرسمي الذي أطلقته الوزارة

يمكن لأولياء الأمور متابعة غياب أبنائهم من خلال رابط الموقع الرسمي المخصص لمتابعة الغياب والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم خصيصا لمتابعة أولياء الأمور نسب غياب أبنائهم بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للغياب الذي أطلقته الوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة الرقم القومي للطالب

كتابة تاريخ ميلاد الطالب بالتفصيل

اختيار المحافظة التي يسكن بها الطالب

اختيار النوع ( ذكر – أنثى)

الضغط على زر متابعة الغياب

تعرف على نسب غياب الطلاب في ظل التعليم عن بعد

قبل معرفة موقع وزارة التربية والتعليم .. رابط متابعة غياب الطالب بالرقم القومي، يجب على أولياء الأمور معرفة أن نسبة غياب الطلاب عن الحضور إلى المدارس لا تتعدى 60 % والتي يعتمد فيها الطالب على التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية.

اقرأ أيضا

«التعليم»: غياب الطلاب مشكلة ولي الأمر وليس المدرسة

«غادة والى»: إنشاء تطبيقات لتسجيل غياب الطلاب بجميع المراحل