حركة العدل والمساواة تتمسك بتفكيك نظام البشير

طالب جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، الثلاثاء، بضرورة تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مع استرداد الأموال المنهوبة بواسطة النظام البائد.وقال جبريل إنه يجب خلق أجهزة توفر المعلومات وقضاء وطني غير متحيز أو متحزب يقوم بإصدار الاحكام بشأن النظام البائد، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".أضاف "السودان وشعبه تضرروا كثيرا من الصراع السياسي بين اليساريين والإسلاميين"، مطالبًا بالخروج من دائرة الصراع الأيدلوجي وأن تتنافس كل القوى السياسية حول توفير الخدمات للمواطن وأن يبنى الاقتصاد على أساس الشفافية ومحاربة الفساد والادارة الجيدة للموارد ومبدأ المحاسبة.وشدد على أنه بعودة حركة العدل والمساواة وقيادتها للوطن تكون قد طوت صفحة الحرب بلا رجعة وبدأت مشوار السلام وتجاوز كل مرارات الماضي وبناء مجتمع متسامح متماسك بين كل مكوناته.وحث رئيس حركة العدل والمساواة الإعلام السوداني للتبشير بالسلام وتصحيح المعلومات المضللة حول إتفاق السلام الشامل، مؤكدًا أن ما أودى بالسودان لهوات سحيقة إحتكار الحقيقة عند طرف واحد وممارسة الإقصاء.