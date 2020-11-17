رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة العدل والمساواة تتمسك بتفكيك نظام البشير

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:34 م
جبريل إبراهيم
جبريل إبراهيم
محمد عمر
طباعة
طالب جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، الثلاثاء، بضرورة تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مع استرداد الأموال المنهوبة بواسطة النظام البائد.

وقال جبريل إنه يجب خلق أجهزة توفر المعلومات وقضاء وطني غير متحيز أو متحزب يقوم بإصدار الاحكام بشأن النظام البائد، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

أضاف "السودان وشعبه تضرروا كثيرا من الصراع السياسي بين اليساريين والإسلاميين"، مطالبًا بالخروج من دائرة الصراع الأيدلوجي وأن تتنافس كل القوى السياسية حول توفير الخدمات للمواطن وأن يبنى الاقتصاد على أساس الشفافية ومحاربة الفساد والادارة الجيدة للموارد ومبدأ المحاسبة.

وشدد على أنه بعودة حركة العدل والمساواة وقيادتها للوطن تكون قد طوت صفحة الحرب بلا رجعة وبدأت مشوار السلام وتجاوز كل مرارات الماضي وبناء مجتمع متسامح متماسك بين كل مكوناته.

وحث رئيس حركة العدل والمساواة الإعلام السوداني للتبشير بالسلام وتصحيح المعلومات المضللة حول إتفاق السلام الشامل، مؤكدًا أن ما أودى بالسودان لهوات سحيقة إحتكار الحقيقة عند طرف واحد وممارسة الإقصاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

الزمالك يضع سياسة جديدة فى تعاقدات الموسم المقبل

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

حسام البدري يكشف تطورات حالة صلاح بعد إصابته بكورونا

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

«جماليات الفن الإسلامى».. ورشة فنية بمكتبة الحضارة بالقلعة

«بضع ساعات في يوم ما».. رواية تتحدى الأزمنة والأماكن

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (10)

حسن عامر يحل ضيفًا على أيام الخرطوم الشعرية