قصف المنطقة الخضراء ببغداد.. والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

فيما تتعرض المنطقة الخضراء والتي تتمركز فيها معظم السفارات الأجنبية ومقرات الحكومة العراقية لاستهداف متكرر من قبل ميليشيات مسلحة.

أعلنت الشرطة العراقية، منذ قليل، سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد وسماع صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية.وقال مصدر أمني بالشرطة، إنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا، مشيرا إلى أن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.وأكد المصدر ذاته، أنه تم تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ، ومن المحتمل تم التصدي لها.يأتي ذلك،