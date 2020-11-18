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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رابط بوابة نتائج طلاب جامعة حلون 2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:44 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
نعمات مدحت
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بالرغم من بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 إلا أنه ما زالت عمليات البحث مستمرة حول رابط بوابة نتائج طلاب جامعة حلون التي تضم 23 كلية مختلفة، ويذكر أن اختبارات القدرات للالتحاق ببعض الكليات هو أخر اختبارات قامت بها الجامعة.

وفقا لما صرح به الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، بإنه بعد الانتهاء من اختبارات القدرات للكليات التي تجرى لها اختبارات للقبول بها ب تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021، يتم عمليات التقييم والتصحيح وإعلان النتائج أولا بأول بالتواصل مع مكتب تنسيق القبول بالجامعات لإعلان نتائج الطلاب كاملة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

الكليات التي تجرى بها اختبارات القدرات

وتجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات وهي: الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – التربية الفينة – التربية الموسيقية التربية الرياضية"، حيث إن كليات الفنون الجملية والفنون التطبيقية تصدرت رغبات طلاب الثانوية العامة، منذ بدء التسجيل للاختبارات، وفقا لما أعلنه رئيس الجامعة في تصريحات له.

كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب جامعة حلوان

ويمكن للطلاب في جميع كليات جامعة حلوان الاستعلام عن النتيجة سواء نتيجة الفصل الدراسي الأول أو الثاني، أو نتيجة نهاية العام، أو الاستفسار عن كل ما يخص العملية التعليمية بالجامع من خلال الدخول على الرابط الآتي: من هنا، ولمن يريد الحصول على النتيجة يسجل اسمه ورقم الجلوس الخاص به.

ونوهت الجامعة، عبر موقعها، بأنه لا توجد صفحة على فيسبوك تعلن النتائج، مؤكدًا أن هذا الموقع الرسمي الوحيد الذي تعلن من خلاله نتائج الكليات.

يشار إلى أن جامعة حلوان تضم عدد كبير من الكليات، والتي يتوافد عليها آلاف الطلاب، وبها كليات عدة، ومنها كلية الفنون التطبيقية التي توجد بجوار جامعة القاهرة، وكلية الهندسة التي توجد في شبرا، وكلية الفنون الجميلة التي توجد في حي الزمالك، بالإضافة لكلية الاقتصاد المنزلي التي توجد بجوار كورنيش النيل.
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