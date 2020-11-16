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مصر

جامعة حلوان: انطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة كفر العلو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:10 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بزيارة منطقة كفر العلو.

واستهدفت الزيارة استكمال المرحلة الثانية من أعمال تطوير المنطقة، وذلك بالتعاون مع العديد من كليات الجامعة والجهات المهتمة بتطوير المناطق الأكثر احتياجا المحيط بالجامعة، وذلك فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحسين مستوى ونوعية الحياة بالمناطق المحيطة بالجامعة.

وتعتبر هذه الزيارة تأكيدًا على دور الجامعة فى التواصل مع المجتمع لبناء جسور الثقة مع المواطنين فى منطقة كفر العلو، وتوسيع دائرة التطوير ونطاق العمل فى أكثر من منطقة فيها وفقا للاحتياجات الملحة وأولوياتها، وقد شملت الزيارة قيام الجامعة بالتعاون مع العديد من الكليات والجهات المعنية بدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمستلزمات الدراسية من حقائب وأدوات مدرسية، بالإضافة إلى الاستمرار فى رفع الوعي بالقضايا المجتمعية ذات الاهتمام من الدولة والقيادة السياسية.

وتضمنت الزيارة عقد ندوة عن التوعية بأضرار فيروس كورونا المستجد حاضر فيها أساتذة متخصصين من كلية التمريض، تحت إشراف ا.د سحر شفيق وكيل كلية التمريض، وكذلك ندوة عن أهمية الصناعات الصغيرة وكيفية اكتسابها تستهدف فئة المرأة المعيلة لتدريبها على الحرف التى ترغب فيها، وتضمنت ندوة الصناعات الصغيرة التعريف بنشأة وتطور الصناعات الصغيرة ومفهومها وتعريف المشروع الصغير، وخصائص الصناعات وأبعادها وأنواعها ودورها في التنمية الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية.

كما تم عقد ندوة عن ذوى الهمم استهدفت توجيه الرأى العام للمواطنين في هذه المناطق بكيفية تكوين اتجاهات إيجابية نحو هذه الفئة التى وهبها الله قدرات أخرى ترفع من دورهم فى المجتمع، وخلال الندوة تم تكريم أحد طلاب جامعة حلوان من المتميزين من ذوى الهمم وهو من سكان منطقة كفر العلو، لتفوقه الدراسى ومستوى القيم والأخلاقيات التى يتمتع بها.

كذلك نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بمنطقة كفر العلو معرضا مجانيا للملابس للأسر بهدف إدخال السعادة عليهم.

وخلال فعاليات الزيارة تم عقد ندوة حول برنامج مودة وهو برنامج رئاسى يهتم بتدريب وتأهيل المقبلين على الزواج على أساليب الحياة الزوجية السعيدة وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة وسبل التغلب عليها.
جامعة حلوان: انطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة كفر العلو
جامعة حلوان: انطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة كفر العلو
جامعة حلوان: انطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة كفر العلو
جامعة حلوان: انطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة كفر العلو
جامعة حلوان: انطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة كفر العلو
جامعة حلوان: انطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة كفر العلو

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