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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شيماء رفعت تهاجم اختيار «بسنت نور الدين» سفيرة للإعلام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:34 م
بسنت نور الدين
بسنت نور الدين
إيمان ماهر
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هاجمت شيماء رفعت أحد مستخدمي موقع "فيس بوك" عبر حسابها الرسمي، تواجد بسنت نور الدين خلال حفل تكريم سفراء الإعلام الجدد.

وقالت رفعت في منشورها: "السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اختار بسنت نور الدين "كشري" كأحد سفراء الإعلام الجدد اللي المفروض تكون همزة وصل بين الدولة والسوشيال ميديا".

وتابعت: "ايوه ايوه هي بسنت اللي شايفة ثورة يونيو انقلاب ومرسي شهيد ورابعة مجزرة ايوه ايوه هي اللي بتعمل فيديوهات تشكيك في اصل اكلاتنا الشعبية وتنسبه لبلاد تانية وحضارات تانية ايووووون هي اللي كانت متجوزة الداعية الوسطي الكيوت معز مسعود".

واختتمت: "انا بقول يا جماعة نريح دماغنا ونقلب صفحاتنا طبيخ وهلس واغاني مهرجانات ونروق الجي ونكبر الدي واهو نريح الحاج مارك اللي قارفينه في عيشته ونستريح احنا كمان بلا دوشة بقى".

وكانت قد نشرت بسنت نور الدين عبر صفحتها صورة لها داخل أروقة وزارة الإعلام خلال الحفل.
شيماء رفعت تهاجم اختيار «بسنت نور الدين» سفيرة للإعلام
شيماء رفعت تهاجم اختيار «بسنت نور الدين» سفيرة للإعلام

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