رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية اللبنانية: معطيات سياسية داخلية وخارجية تعرقل تشكيل الحكومة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:12 م
محمد فهمي
محمد فهمي
أ ش أ
طباعة
اعتبر وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، أن معطيات سياسية داخلية وخارجية كثيرة تعرقل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، داعيًا إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في سبيل تأليف الحكومة في ظل الوضع اللبناني الشائك.

وقال وزير الداخلية - عقب لقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ظهر اليوم – إن الوضع الأمني في لبنان جيد جدا وتحت السيطرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود "خلايا نائمة" في البلاد على غرار جميع دول العالم، إلا أن نحو 90% من هذه الخلايا أصبح معروفا بالأعداد ونمط التحركات، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية.

وتطرق إلى الوضع الوبائي لفيروس كورونا في لبنان وحالة الإغلاق العام للبلاد التي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة التزام المواطنين اللبنانيين بتدابير وأحكام الإغلاق العام تبلغ نحو 85%، مطالبا جميع اللبنانيين بمواصلة هذا الالتزام من أجل مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.

وأشار إلى أنه من الممكن إعادة النظر في بعض تدابير وإجراءات حالة الإغلاق العام يوم الجمعة المقبل في حال تبين أن أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في انخفاض، لافتا إلى أن عددا من المصالح والمؤسسات يمكن في هذه الحالة السماح لها بفتح أبوابها ومعاودة مزاولة العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الحكومة: 324 مليار جنيه استثمارات خلال عامين

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 17-11-2020

الصور

image description

سناء رزق أمينا مساعدا لجامعة دمياط

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يجتمع بالجهاز التنفيذي لمتابعة موقف مشروعات «حياة كريمة»

image description

افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بإقليم القناة وسيناء (صور)

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

شاب صدمته سيارة بالسلام: السائق لم يكن منتبهًا وفوجئ برؤيتي

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

الحكومة: 324 مليار جنيه استثمارات خلال عامين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

باحثون يطورون آلة لأخذ عينات مسحة الحلق تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

تعرف على الحكاية العجيبة لتسمية مستشفى الأطفال بـ«أبو الريش»

ظرف صحي طارئ لمي التلمساني يؤجل مناقشة «الحارة في السينما المصرية»

«هيئة الكتاب» تصدر «دفاعا عن العقلانية» للدكتور جابر عصفور

أحمد فضل شبلول يرصد ويحلل «حالة الشعر العربي الآن»