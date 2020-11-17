قصة أول دوري كرة قدم نسائى في المملكة العربية السعودية

نظام البطولة

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مكافأة مالية للفائزين

فى خطوة غير مسبوقة فى المملكة العربية السعودية، انطلقت اليوم مسابقة دورى كرة قدم نسائية لأول مرة بمشاركة 24 فريقا، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، الدمام والرياض وجدة، وبمشاركة عدد كبير من الفتيات اللواتى يعشق الساحرة المستديرة.ونستعرض "السطور"، تفاصيل أول دوري كرة القدم نسائى في السعودية:أعلنت الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاصيل إقامة النسخة الأولى من المسابقة، قررت أن يكون على مرحلتين، تقام المرحلة الأولى بنظام المجموعات، بينما يلعب الدور الثاني بنظام خروج المهزوم في كل منطقة.أوضح الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن البطولة ستقام في مدن الرياض وجدة والدمام، علمًا بأن المشاركة فى الدورى يستهدف الفتيات من عمر 17 عام فيما فوق.أقرت مكافأة المالية للفريق الفائز باللقب، تقدر بنحو نصف مليون ريال سعودي كما سيوفر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ملاعب كرة القدم لبدء البطولة، في ظل وجود فرق تنظيمة وفنية كلها نسائية للإشراف على الحدث الرياضى النسائي الأول فى السعودية.وسنحت السعودية هذه الفرصة للسيدات بإقامة أول دوري سيدات بعد عام من تشكيل أول منتخب نسوي في السعودية العام الماضي، حيث أن البطولة كان يفترض انطلاقها في مارس الماضي، لكنها توقفت بسبب فترة الإغلاق التى أقرتها المملكة وعدد كبير من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.