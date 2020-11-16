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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الملحن محمود الخيامي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:11 م
محمود الخيامي
محمود الخيامي
حسن أمين
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أعلن الملحن محمود الخيامي، عن إيجابية تحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والتي أجراه خلال الأيام الماضية.

وكتب "الخيامي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله نتيجة تحليل كورونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية ‏دعواتكم حبايبي وربنا يشفي كل مريض".

ويعتبر محمود الخيامي أحد أشهر الملحنين الغنائيين في الفترة الحالية وكانت أخر أعماله الفنية أغنية "كرهتني في الحب" للنجم تامر حسني.
الملحن محمود الخيامي يعلن إصابته بفيروس كورونا
الملحن محمود الخيامي يعلن إصابته بفيروس كورونا
الملحن محمود الخيامي يعلن إصابته بفيروس كورونا
الملحن محمود الخيامي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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