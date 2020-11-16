الملحن محمود الخيامي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الملحن محمود الخيامي، عن إيجابية تحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والتي أجراه خلال الأيام الماضية.وكتب "الخيامي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله نتيجة تحليل كورونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية ‏دعواتكم حبايبي وربنا يشفي كل مريض".ويعتبر محمود الخيامي أحد أشهر الملحنين الغنائيين في الفترة الحالية وكانت أخر أعماله الفنية أغنية "كرهتني في الحب" للنجم تامر حسني.