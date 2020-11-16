هل توسطت أحلام في الصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل؟

بعد سنوات من الحب والزواج الهادئ انتشرت أنباء واسعة عن انفصال بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني، وأنهما في طريقهما لإنهاء إجراءات الانفصال الرسمي، ليتصدر الأمر التريند ويثير استغراب رواد السوشيال ميديا الذين تعجبوا من انتهاء قصة الحب التي استمرت لسنوات.وخرجت الفنانة أحلام، عبر حسابها على موقع "تويتر" معلقة على خبر الانفصال، قائلة: "حرام والله. أعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم، وكل المشاكل بالتفاهم تنحل. حرام ثماني سنين وأطفال. صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها، واجعل الألسن تصمت. اسمع من أختك الكبيرة".وتابعت: "حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهم أحراااار، تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالًا بحبك وبسرررررعة ويا ويلكم إذا غضبت".جدير بالذكر أن الحساب الشخصي لبسمة بوسيل على موقع "إنستجرام" كان قد أعلن قبل يومين عن استعداد تامر وبسمة لإنهاء أوراق الطلاق.