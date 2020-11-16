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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاتحاد الأوروبي يستنكر إعادة فتح منتجع فاروشا ويدعو تركيا للتعقل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
هبه محمد
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استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص ويدعو تركيا للتصرف بمسؤولية، وفقاُ " العربية عاجل ".

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يستنكر التصرفات التركية التي تتعارض مع الشرعية الدولية في قبرص.

وفي سياق متصل، اعتبرت جمهورية قبرص أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى منتجع فاروشا بمدينة فاماغوستا في الشطر الشمالي للجزيرة الذي يقطنه السكان الأتراك، تمثل "استفزازا غير مسبوق".

وقال مكتب رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسياديس، في بيان أصدره السبت الماضي: "حضور الرئيس التركي الاحتفالات بالذكرى الـ37 للدولة الزائفة (جمهورية شمال قبرص التركية) وزيارته إلى مدينة فاماغوستا المحاصرة يمثلا استفزازا غير مسبوق ويتناقضان بشكل كامل مع قراري 550 و789 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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