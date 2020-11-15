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حوادث

تأجيل 38 طعنًا على نتائج انتخابات «النواب».. غدًا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:42 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
عماد سليمان
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أجّلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم الأحد، عددًا جديدًا من الطعون على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي كان البعض منها محالا من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات لعدم الاختصاص، فيما عدا طعنا واحدا فقط بشأن المرحلة الأولى ومحالا من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم، وبلغ عدد الطعون المؤجلة 38 طعنًا- لجلسة الغد الاثنين للاطلاع والرد.

تضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم وبنى سويف وأسوان، و16 طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.

كانت هذه الدائرة قد أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.. بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات، واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

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