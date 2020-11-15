ضبط سائق هارب من حكم بالسجن 5 سنوات في حلوان

تمكن رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، اليوم الأحد، من ضبط سائق هارب من أحكام قضائية.كانت البداية عندما وردت معلومات سرية للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم حلوان، يفيد بوجود أحد المطلوبين على ذمة قضايا يختبئ بدائرة القسم.وبالانتقال والفحص تمكن من ضبط "علاء"، 26 سنة، سائق، ومقيم بكفر العلو، والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 10114 لسنة 2019 جنايات الصف، مخدرات، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وغرامة 100 جنيه.. تم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.