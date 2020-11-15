رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المرضى السود بأمريكا يحصلون على رعاية أسوأ بالمستشفيات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:14 ص
المرضى السود بأمريكا
المرضى السود بأمريكا
أ ش أ
طباعة
أفادت دراسة أولية بأن مرضى الأقليات الذين يعانون من السكتة القلبية التي تهدد حياتهم قد يتلقون علاجات أقل في المستشفى، ويواجهون نظرة أكثر كآبة.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل"، أظهرت النتائج المتوصل إليها إلى مجموعة كبيرة من الأبحاث التي وجدت الفوارق العرقية في الرعاية الصحية الأمريكية، بما في ذلك علاج أمراض القلب.

وقالت الدكتورة "ساراسشاندرا فالابهاجوسيولا"، أستاذ أمراض القلب فى جامعة (إيمور) بولاية (اتلانتا) الأمريكية "إن الأمر المختلف هو أن الدراسة نظرت في عرض مثير بشكل خاص لأمراض القلب.

وركزت الدراسة على أكثر من 180 ألف أمريكي جرى نقلهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية، وعانوا من السكتة القلبية كمضاعفات، وأثناء السكتة القلبية، يتوقف القلب عن الخفقان بشكل طبيعي ولا يمكنه بعد ذلك ضخ الدم والأكسجين إلى الجسم، وهي حالة تصبح قاتلة في غضون دقائق بدون إجراءات طارئة.

وأضافت "فالابهاجوسيولا": هناك إرشادات واضحة حول كيفية إدارة السكتة القلبية، بالإضافة إلى إرشادات حول رعاية النوبات القلبية، ومع ذلك، هناك تفاوتات عرقية في بعض جوانب الرعاية في المستشفى، وبالمقارنة مع المرضى البيض، حيث كان المرضى من الأقليات أقل عرضة للخضوع لتصوير الأوعية الدموية، وهي تقنية تصوير تبحث عن انسداد في شرايين القلب، أقل بقليل من
وأظهرت الدراسة أن 62 % من المرضى السود خضعوا لتصوير الأوعية الدموية، مقابل 70٪ من المرضى الآسيويين والأسبان والأمريكيين الأصليين، و73 % من المرضى البيض.. في حين أن 58 % من المرضى البيض خضعوا لعملية رأب الأوعية لإزالة أي انسداد في القلب، كان هذا صحيحًا بالنسبة لـ 45٪ فقط من المرضى السود و53٪ من مرضى الأقليات الأخرى".

وشوهدت الفوارق في البقاء على قيد الحياة أيضًا. كمجموعة، كان المرضى من الآسيويين والأسبان والأمريكيين الأصليين أكثر عرضة للوفاة في المستشفى بنسبة 11 % مقارنة بالمرضى البيض. كان الاستثناء هو المرضى السود، الذين لم يرتفع خطر موتهم بمجرد أخذ عوامل مثل الصحة العامة في الاعتبار.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 13 وفاة و228 إصابة جديدة بكورونا

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الأحد 15-11-2020

بعد فشل محاولات الصلح.. بسمة بوسيل توجه رسالة لمنتقديها

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 15-11-2020

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

المرضى السود بأمريكا يحصلون على رعاية أسوأ بالمستشفيات

عقار «بولى بيل» يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى

منشورات تكوين تطرح رواية «قسم المحكومين» بالعربية