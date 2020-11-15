المرضى السود بأمريكا يحصلون على رعاية أسوأ بالمستشفيات

أفادت دراسة أولية بأن مرضى الأقليات الذين يعانون من السكتة القلبية التي تهدد حياتهم قد يتلقون علاجات أقل في المستشفى، ويواجهون نظرة أكثر كآبة.وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل"، أظهرت النتائج المتوصل إليها إلى مجموعة كبيرة من الأبحاث التي وجدت الفوارق العرقية في الرعاية الصحية الأمريكية، بما في ذلك علاج أمراض القلب.وقالت الدكتورة "ساراسشاندرا فالابهاجوسيولا"، أستاذ أمراض القلب فى جامعة (إيمور) بولاية (اتلانتا) الأمريكية "إن الأمر المختلف هو أن الدراسة نظرت في عرض مثير بشكل خاص لأمراض القلب.وركزت الدراسة على أكثر من 180 ألف أمريكي جرى نقلهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية، وعانوا من السكتة القلبية كمضاعفات، وأثناء السكتة القلبية، يتوقف القلب عن الخفقان بشكل طبيعي ولا يمكنه بعد ذلك ضخ الدم والأكسجين إلى الجسم، وهي حالة تصبح قاتلة في غضون دقائق بدون إجراءات طارئة.وأضافت "فالابهاجوسيولا": هناك إرشادات واضحة حول كيفية إدارة السكتة القلبية، بالإضافة إلى إرشادات حول رعاية النوبات القلبية، ومع ذلك، هناك تفاوتات عرقية في بعض جوانب الرعاية في المستشفى، وبالمقارنة مع المرضى البيض، حيث كان المرضى من الأقليات أقل عرضة للخضوع لتصوير الأوعية الدموية، وهي تقنية تصوير تبحث عن انسداد في شرايين القلب، أقل بقليل منوأظهرت الدراسة أن 62 % من المرضى السود خضعوا لتصوير الأوعية الدموية، مقابل 70٪ من المرضى الآسيويين والأسبان والأمريكيين الأصليين، و73 % من المرضى البيض.. في حين أن 58 % من المرضى البيض خضعوا لعملية رأب الأوعية لإزالة أي انسداد في القلب، كان هذا صحيحًا بالنسبة لـ 45٪ فقط من المرضى السود و53٪ من مرضى الأقليات الأخرى".وشوهدت الفوارق في البقاء على قيد الحياة أيضًا. كمجموعة، كان المرضى من الآسيويين والأسبان والأمريكيين الأصليين أكثر عرضة للوفاة في المستشفى بنسبة 11 % مقارنة بالمرضى البيض. كان الاستثناء هو المرضى السود، الذين لم يرتفع خطر موتهم بمجرد أخذ عوامل مثل الصحة العامة في الاعتبار.