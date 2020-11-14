عارف النايض يعتذر عن رئاسة حكومة ليبيا

أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، اليوم، اعتذاره عن قبول ترشيح بعض أعضاء الحوار السياسي المجتمعون في تونس، له بمنصب رئيس الوزراء للحكومة المزمع تشكيلها في تونس؛ حيث يفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت موعدها البعثة الأممية أمس.وعبر النايض في بيان له عن امتنانه للأمم المتحدة على البدء في الاستجابة لدعوات الكثيرين من اللّيبيين بالالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة مدعومة ومراقبة دوليّا، بإعلانها البارحة لتاريخ 24 ديسمبر 2021 كموعد محدّد للانتخابات "الوطنية".وطالب النايض في السياق البعثة الأممية، بالتّصريح رسميّا بأنّ تلك الانتخابات المرتقبة ستكون انتخابات رئاسيّة وبرلمانية مباشرة، ومراقبة دوليّا.كما طلب من الأمم المتحدة تثبيت التزامها، وإلزامها للجميع، بتاريخ الانتخابات التي أعلنت عنه، وذلك بصياغته في صورة قرار ملزم من مجلس الأمن، لتطمين الشّعب الليبي الذي تعوّد التّسويف والمماطلة في تاريخ تلك الانتخابات في إعلانات سابقة، أهمّها (إعلان باريس)، و(إعلان باليرمو)، وعدّة إعلانات للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتواريخ مختلفة.وعبر عن شكره للسيدات والسادة عضوات وأعضاء الحوار السياسي الليبي الذين تواصلوا مع التكتل بشأن ترشيح رئيسه لمنصب (رئيس الوزراء) للحكومة المزمع تشكيلها من خلال الجلسات الدائرة في تونس، معتذرًا عن عدم رغبة تكتّل (إحياء ليبيا) في المشاركة بأيّ شكل من الأشكال في الحكومة المزمع تشكيلها، وذلك لأنّه يفضّل التّركيز على المشاركة السّياسيّة فقط بعد إرجاع الأمانة إلى صاحب الأمانة والشّرعيّة الحقيّقيّة.ووفق نص البيان فإن تكتل إحياء ليبيا، سيطلق حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسيّ عارف علي النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون في رؤيته الجامعة لليبيا (رؤية إحياء ليبيا).كما سيباشر وفق نص البيان، في فتح فروع التّكتّل في أرجاء ليبيا في أقرب وقت لإقامة الدّورات التّدريبيّة والمناشط الشّبابيّة، بالتّعاون مع (مجمع ليبيا للدّراسات المتقدّمة).