أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الأحد 15-11-2020

تنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، حيث تختلف أسعار العملات الأجنبية وأسعار الصرف أمام الجنية المصري بشكل يومي، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك، وتقدم «الدستور» أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الأحد الموافق 15-11-2020، وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي (CIB)سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي، اليوم الأحد، الذي يوافق 15-11-2020، عند الشراء 15.59 جنيه مصري و15.69 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.3323 جنيه مصري للشراء و18.5487 جنيه مصري للبيع.وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند الشراء 20.4743 جنيه مصري، و20.7547 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0652 جنيه مصري، وعند البيع 4.1834 جنية مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3291 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.2829 جنيه مصري، فيما سجل الفرنك السويسري عند الشراء 16.9863 جنية مصري، وعند البيع سجل 17.1776 جنية مصري.أسعار العملات الأجنبية في بنك مصربنك مصر الحكومي تختلف فيه أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 15-11-2020، عند الشراء 15.6 جنيه مصري و15.7 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.344 جنيه مصري للشراء و18.5558 جنيه مصري للبيع.وسجل الجنيه الإسترليني سعره اليوم في بنك مصر ليبلغ 20.5327 جنيه مصري عند الشراء، و20.768 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 14.7909 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 14.9296 جنيه مصري.وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0731 جنيه مصري، وعند البيع 4.1862 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6012 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.3996 جنيه مصري.