ضبط صاحب مكتبة تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالبحر الأحمر

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط صاحب مكتبة حوّلها صاحبها ورشة لتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية، مقابل مبالغ مالية وبيعها للمواطنين فى البحر الأحمر.بدأت تفاصيل الواقعة بتقديم مالك مؤسسة للتوريدات العمومي دائرة القسم بعض الأوراق والمستندات «سجل تجاري، أوراق تأمينات، نموذج 9 حجز ضرائب، إيصال كهرباء لشركة توريدات مستلزمات فندقية» للحصول على قرض بقيمة 500 ألف جنيه من أحد البنوك، إلا أن الإجراءات توقفت، ولدى فحص أوراق السجل التجاري تبين عدم صحتها وحال حضوره للبنك والاستعلام منه عن مصدر تلك الأوراق قام بخطفها ومحاولة تمزيقها، وعلى الفور تم الاتصال بالنجدة.وبمواجهته أمام مفتشى قطاع الأمن العام، اعترف بالواقعة مضيفا بتحصله على المستندات المزورة المضبوطة من مالك مكتبة 37 سنة مقابل مبلغ مالى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر أسفرت عن ضبطه بالمكتبة.وبتفتيش المكتبة عثر على «أوراق ممهورة بأختام مقلدة منسوبة على خلاف الحقيقة لـ(نيابة الغردقة لشئون الأسرة - إحدى المستشفيات الخاصة - مصلحة الضرائب - وزارة التموين والتجارة الداخلية - مصلحة الشهر العقاري - جهاز كمبيوتر وطابعة ألوان وإسكانر).وبمواجهته اعترف بحيازته للمستندات المضبوطة بالمكتبة لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واستخدامه جهاز الكمبيوتر المضبوط في التزوير.