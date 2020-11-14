أمين عام «التعاون الخليجي» يقدم العزاء في وفاة رئيس وزراء البحرين

قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتقديم العزاء بوفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك خلال استقبال ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، له في قاعدة الصخير الجوية صباح اليوم السبت.كما قام بتقديم واجب العزاء لأبناء وأحفاد الفقيد ولأفراد العائلة الحاكمة، مستذكرًا مساهمات رئيس الوزراء البحريني في نهضة المملكة ودعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأعرب الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني، عن خالص شكره وتقديره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاعره النبيلة في هذا المصاب.