الكويت تؤيد الإجراءات المغربية في منطقة الكركرات الحدودية

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية،عن تأییدها للإجراءات التي اتخذتھا المملكة المغربیة، لضمان انسیاب حركة البضائع والأفراد بشكل طبیعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بین المغرب وموریتانیا.وجددت الوزارة في بیان صحفي الیوم السبت، موقف دولة الكویت الثابت والمبدئي في دعم سیادة المغرب ووحدة ترابه، معربة عن رفضھا لأي أعمال أو ممارسات من شأنھا التأثیر على حركة المرور في ھذه المنطقة.ودعت إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمیة وفقًا لما نصت علیه قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة.