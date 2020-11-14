«الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الأحد، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد البت في الطعون على النتائج، وتلقي نتائج الحصر العددي للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية الـ13 وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة.وأجريت عمليات التصويت في المرحلة الثانية بـ 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن الهيئة الوطنية تابعت عمليات التصويت بالمرحلة الثانية ولم ترصد أي مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور حول الاستعلام عن اللجان، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالرد على كافة الاستفسارات.