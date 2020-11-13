رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

روشتة لتقوية المناعة: «هذه الأكلات تقيك من كورونا»

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:37 م
كورونا
كورونا
سمر عبدالله
طباعة
مع دخول مصر المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا، يتساءل كثيرون عن الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة رغبة في تفادي الإصابة بكورونا عن طريق تقوية المناعة لعدم الإصابة بنزلات البرد المتكررة.

وقال الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، إن أبرز الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة هي الثوم، لأنه يساعد على خفض ضغط الدم، إضافة إلى قدرته في مكافحة العدوى، كما أن الحمضيات مثل اليوسفي والبرتقال والليمون تحتوي على فيتامين سي، والذي يعد مهمًا بشدة للوقاية من نزلات البرد.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن البروكلي والسبانخ يحتويان على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تعزز من قدرة الجهاز المناعي، على مواجهة البكتيريا والأمراض المعدية، خاصة التي تعتمد على ضعف الجهاز المناعي، لذا فإن تقويتها يفيد جسم الإنسان ويجعله قادرًا على مواجهة كل شيء يحدث.

ونصح المواطنين بتناول الفلفل الألوان بكثرة وأطباق السلطة، مضيفًا أن الكركم والزنجيل له مفعول سحري مع المناعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الصور

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

image description

انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع ضحايا بأسيوط

الأكثر قراءة

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«مجدى يعقوب.. أسطورة الطب» بثقافة الجيزة

زيزيت سالم تكتب: الطريق والبحر في رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني

انطلاق مهرجان القاهرة الدولى الـ12 لموسيقى الجاز اليوم

«ثقافة العيش المشترك» على طاولة قصر ثقافة الأقصر