روشتة لتقوية المناعة: «هذه الأكلات تقيك من كورونا»

مع دخول مصر المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا، يتساءل كثيرون عن الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة رغبة في تفادي الإصابة بكورونا عن طريق تقوية المناعة لعدم الإصابة بنزلات البرد المتكررة.وقال الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، إن أبرز الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة هي الثوم، لأنه يساعد على خفض ضغط الدم، إضافة إلى قدرته في مكافحة العدوى، كما أن الحمضيات مثل اليوسفي والبرتقال والليمون تحتوي على فيتامين سي، والذي يعد مهمًا بشدة للوقاية من نزلات البرد.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن البروكلي والسبانخ يحتويان على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تعزز من قدرة الجهاز المناعي، على مواجهة البكتيريا والأمراض المعدية، خاصة التي تعتمد على ضعف الجهاز المناعي، لذا فإن تقويتها يفيد جسم الإنسان ويجعله قادرًا على مواجهة كل شيء يحدث.ونصح المواطنين بتناول الفلفل الألوان بكثرة وأطباق السلطة، مضيفًا أن الكركم والزنجيل له مفعول سحري مع المناعة.