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عالم

بيسكوف: خلافات موسكو وواشنطن فى عهد أوباما كانت نذيرًا لتدهور العلاقات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:06 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى وجود خلافات كثيرة آنذاك بين الرئيسين كانت نذيرًا لتدهور العلاقات الثنائية خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال بيسكوف - في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية اليوم الجمعة: "إن الرئيس بوتين التقى أيضًا جو بايدن، الذي كان نائب الرئيس في عهد أوباما، لكنه كان يلتقي أكثر برئيسه في ذلك الوقت"، مؤكدًا أن الحوار بين بوتين وأوباما كان صعبًا خاصة في الأشهر الستة الأخيرة من فترة ولاية باراك أوباما.

وأضاف بيسكوف: "كانت هناك الكثير من الخلافات، التى ربما كانت سببًا للتدهور الذي حدث فى علاقاتنا خلال رئاسة ترامب".

وحول أسباب تدهور العلاقات الثنائية خلال رئاسة أوباما، أوضح بيسكوف قائلاً: "كانت واشنطن تخطط لإبقاء موسكو على حالتها، التي كانت عليها في أوائل التسعينيات"، مشددًا على أنه بمجرد أن بدأت روسيا في التغيير، ابتداءً من عام 2000، بدأت الولايات المتحدة تشعر بعدم الارتياح، مشيرًا إلى أن بلاده ليست مستعدة لتقديم أى تنازلات خارج الخطوط الحمراء لمصالحها الوطنية.

يُذكر أن بيسكوف قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين سيهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

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