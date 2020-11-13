ترامب يعتزم خوض السباق الرئاسى فى 2024

أكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن حملته لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، فور تأكيد فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الأخيرة.ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية عن مصادر مقربة من ترامب أن الأخير أبلغ بعض مستشاريه بأنه سيعلن عن حملته للانتخابات الرئاسية 2024، فور تأكيد فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذي أكدته أيضا صحيفة "نيويورك تايمز".وكان موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي أول من يكشف عن تفكير الرئيس دونالد ترامب في خوض السباق الرئاسي المقبل، وذلك بعد يومين من تأكيد وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة فوز جو بايدن في الانتخابات الأخيرة.وتأتي تلك الأنباء في ظل بحث الرئيس الأمريكي في عدة مسارات متعلقة بمستقبله السياسي، والمعارك القضائية التي يخوضها للطعن على نتائج الانتخابات التي آلت لصالح بايدن.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الخميس، أن الرئيس ترامب تحدّث إلى عدد من مستشاريه، خلال لقاء عُقد في البيت الأبيض، أمس الأول الأربعاء، وقال المستشارون إن فرصه في تغيير نتائج الانتخابات عبر المعارك القضائية التي تخوضها حملته في عدة ولايات ضعيفة للغاية، وقال أحدهم للصحيفة: "هو يعلم أن الأمر انتهى".وبحسب مقابلات للصحيفة مع 6 من مستشاري الرئيس وآخرين مقربين منه، فإن ترامب لا يمتلك استراتيجية أكبر لمواصلة نقض نتائج الانتخابات في عدد من الولايات التي شهدت تنافسا كبيرا وحسمت الانتخابات لصالح منافسه، وأنه يركز بدلا من ذلك على كيفية الاحتفاظ بدعم قاعدته السياسية والشعبية بعد أن يغادر البيت الأبيض.ويسمح الدستور الأمريكي لأي رئيس بتولي الحكم لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، ولا يُشترط أن تكونا متتابعتين، رغم كون ذلك هو النموذج السائد، باستثناء حالة واحدة شهدت تولي الرئيس الأسبق جروفر كليفلاند الحكم لمدتين غير متصلتين، إحداهما بين عامي 1885 و1889، والأخرى بين 1893 و1897.