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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة تستولى على أراضى المواطنين بالرقة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:04 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين على الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي الزراعية فى منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالى الغربى لشق طرق خاصة بها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قامت بفتح طريق يتجاوز عرضه 8 أمتار ويمتد من نقاط عسكرية للاحتلال التركي في قرية باب الفرج بريف رأس العين الشرقي وصولا إلى نقاط أخرى في مدينة رأس العين بمحاذاة الجدار الإسمنتي الفاصل بين الحدود السورية والتركية حيث وصل الطريق حتى الآن إلى الجهة المقابلة لقرية علوك شرق رأس العين.

وأكدت المصادر أن هناك حالة استياء ورفض بين الأهالي لهذه الممارسات الإجرامية بحقهم من قبل الاحتلال ومرتزقته الذين عاثوا فسادا ودمارا في القرى المحتلة في محاولة لدفع الأهالي إلى ترك منازلهم وقراهم تمهيدا للاستيلاء عليها.

وكان مرتزقة الاحتلال التركي من إرهابيي تنظيم ما يسمى فصيل السلطان مراد استولوا في الـ 10 من الشهر الماضي على جميع منازل قرية نداس لإسكان عائلاتهم وتخزين مسروقاتهم من القرى القريبة منها.

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