الصحة: الالتهاب الرئوي في مقدمة أسباب وفاة الأطفال عالميا

نشرت وزارة الصحة والسكان معلومات عن الالتهاب الرئوي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.وأوضحت أن الالتهاب الرئوى يأتى فى مقدمة أسباب وفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما أنه لا يوجد اختلاف بين أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي والجرثومي، غير أن أعراض الشكل الفيروسي تكون أكثر من أعراض الجرثومى.وأشارت إلى أن التدخين يضعف قدرات الرئتين وسبب رئيسى للإصابة بسرطان الرئة، لافتة إلى أنه يمكن علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية.وأكدت أن الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة وغسل اليدين بالماء والصابون والحد من تلوث الهواء داخل المنزل قد يحمي الأطفال من الالتهاب الرئوى.